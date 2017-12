Federer passa por Davydenko e vai à final em Roland Garros

Numa partida acirrada, deu a lógica. O suíço Roger Federer superou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/6 (7/5) e 7/6 (9/7), e garantiu nesta sexta-feira a classificação à final de Roland Garros. O número um do mundo nunca ganhou o título do Grand Slam francês - avançou à final na temporada passada, mas acabou sendo superado pelo espanhol Rafael Nadal. Essa foi a nona vitória obtida por Federer sobre o russo, que nunca conseguiu superar o suíço pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Na decisão, o cabeça-de-chave número um pegará o ganhador do duelo entre Nadal, que luta pelo tricampeonato, e o sérvio Novak Djokovic. Federer disputará sua 12.ª final de Grand Slam, a oitava seguida. O recorde anteriormente era do australiano Jack Crawford, que fez sete finais seguidas nos anos 30. Após o confronto desta sexta, o líder do ranking de entradas enalteceu o desempenho do rival, que teve inúmeras chances de fechar alguns sets, principalmente o terceiro. "Poderia ter perdido os três sets. Ele [Davydenko] é um excelente jogador. Foi um grande triunfo para mim antes da final", disse Federer, que cometeu 45 erros e salvou 14 pontos. "Erramos muito porque estamos nervosos. Quando você joga bem, é fácil. Mas quando você não está jogando bem, vitórias como essas são muito grandes", completou.