Federer perde em Roma para Stepanek; Blake também é eliminado Os preparativos de Roger Federer para o Aberto da França sofreram mais um abalo nesta sexta-feira, quando o suíço foi eliminado em sets corridos pelo tcheco Radek Stepanek nas quartas-de-final do Masters Series de Roma. O tenista número 1 do mundo, que ainda não encontrou seu melhor jogo no saibro antes do segundo torneio do Grand Slam no ano, foi o segundo favorito eliminado no dia, após o suíço Stanislas Wawrinka ter vencido o norte-americano James Blake por 6-7, 7-6 e 6-1. O torneio já tinha visto a queda do número 2 do mundo, Rafael Nadal, e do quarto cabeça-de-chave, Nikolay Davydenko, na quinta-feira. Federer estava confortável em seus games de serviço no primeiro set da partida contra Stepanek, mas não conseguiu nenhum break point a seu favor. O tcheco sagrou-se vencedor do tiebreak, por 7-4, com um ace, impondo ao suíço sua primeira derrota em um set no torneio. Animado com o resultado, Stepanek salvou dois break points no primeiro game do segundo set, e imediatamente em seguida quebrou o serviço do adversário. O suíço quebrou de volta no sétimo game, mas acabou entregando seu serviço em seguida, desperdiçando um ponto vital. Em um novo tiebreak, Stepanek, número 27 do ranking mundial, venceu por 9-7, fechando a partida em duplo 7-6. Wawrinka, que antes do duelo com Blake havia derrotado Juan Carlos Ferrero, Marat Safin e Andy Murray, terá como próximo adversário o vencedor do jogo entre o norte-americano Andy Roddick e o espanhol Tommy Robredo.