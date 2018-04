Federer perde mais uma para Nalbandian; desta vez em Paris

Ao que parece, o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, terá pesadelos com tenistas argentinos nos próximos dias, especialmente David Nalbandian, que, mais uma vez, desbancou o favorito, desta vez no Masters Series de Paris, com a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-3), na noite desta quinta-feira. Esta é a segunda vitória de Nalbandian sobre Federer em menos de duas semanas, já que havia vencido o número 1 do mundo na final do Masters Series de Madri, na Espanha. No geral, ambos venceram oito partidas, mas o tenista argentino levou a melhor nas duas últimas. Agora, Nalbandian avança às quartas-de-final e encara o espanhol David Ferrer, que venceu o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.