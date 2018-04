Federer perde set, mas bate Gulbis e avança em Doha

Depois de duas vitórias tranquilas, o suíço Roger Federer perdeu seu primeiro set no Torneio de Doha nesta quinta-feira. Diante do letão Ernests Gulbis, o número 1 do mundo cedeu o empate no segundo set, mas fechou o confronto em 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, após 1h47min.

Foi o primeiro confronto de Federer com Gulbis, número 90 do ranking. Com a vitória, o suíço alcançou a semifinal, onde enfrentará o russo Nikolay Davydenko, que passou pelo croata Ivo Karlovic.

No jogo desta quinta, Federer começou melhor e abriu vantagem ao aproveitar duas das oito oportunidades para quebrar o saque do adversário no primeiro set. Na segunda parcial, Gulbis melhorou o saque - acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço - e impôs uma quebra ao suíço, após quatro chances.

Federer reagiu após o revés e mostrou força no saque no terceiro set. Chegou a acertar 86% dos pontos com o primeiro serviço e obteve uma quebra de vantagem sobre o letão. Gulbis, porém, não entregou o jogo e devolveu a quebra. Mas o suíço voltou a se impor no saque do rival no nono game e encaminhou a vitória.

NADAL

Com o resultado desta quinta, Federer ficou mais próximo da esperada final com o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo. Nadal contou com o abandono do belga Steve Darcis para chegar à semifinal. Agora enfrentará o sérvio Viktor Troicki.

