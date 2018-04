Federer: 'Quebrar o recorde de Sampras seria formidável'

O suíço Roger Federer afirmou, neste sábado, que quebrar o recorde de 12 títulos do Grand Slam do americano Pete Sampras seria algo formidável, o que o leva a não pensar em uma aposentadoria prematura. "Espero jogar durante muito tempo", disse Federer em um claro aviso de que seus rivais terão que suportar sua classe e hegemonia durante um longo período. Federer, de 26 anos, afirmou que gostaria de continuar jogando até os 35. Sampras conseguiu em sua carreira 14 Grand Slams e, caso o suíço conquiste em janeiro o Aberto da Austrália, ficaria a apenas mais um título da marca do americano, com quem deve disputar uma partida de exibição em Macau. "Será algo muito emocionante, jogar com ele, sentir como ainda bate na bola. Algo muito estranho, mas também interessante", declarou. Enquanto isto, Federer só tem como objetivo vencer a quarta Masters Cup de sua carreira.