Federer quer ver teipes de Gustavo Kuerten Número 1 do mundo, dono de dois títulos de Grand Slam - Wimbledon e Aberto da Austrália - Roger Federer quer tomar todos os cuidados para enfrentar o ex-tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten. Sem técnico, desde o início da temporada, o tenista suíço disse que vai pedir à organização do torneio teipes dos jogos de Guga deste ano, para analisar e preparar-se para enfrentar o brasileiro neste sábado. "Ainda bem que vou enfrentar Guga já na terceira rodada e não numa primeira. Até hoje, por uma razão ou por outra, nos encontramos poucas vezes (apenas duas, com uma vitória para cada jogador). Ele é um grande jogador, foi campeão aqui por três vezes e será um grande momento para mim." Simpático, como sempre, Federer demonstrou enorme respeito pelo tenista brasileiro, mesmo sabendo que Guga não está em bom momento e sofrendo com problemas físicos. Quando perguntado se ganharia o torneio de Roland Garros este ano, por vir de grandes resultdos e ser o número 1 do mundo, Federer revelou seu profissionalismo. "Se disser que vou ganhar o título agora, seria uma falta de respeito com Guga, o meu próximo adversário." Aliás, Roland Garros este ano não está mesmo para prognósticos. As surpresas tem sido muitas. Nesta quinta-feira foi a vez do campeão do ano passado, o espanhol Juan Carlos Ferrero, dizer adeus ao torneio. Caiu diante de um desconhecido, o russo Igor Andreev por 6/4, 6/2 e 6/3. Outro cabeça-de-chave eliminado foi o francês Sebastien Grosjean. Perdeu para o italino Potito Starace, vindo do qualifying, por 7/6 (8/6), 6/3 e 6/4.