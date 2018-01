Federer, Roddick e Agassi vencem Roger Federer, Andre Agassi, Andy Roddick e Tim Henman confirmaram o favoritismo e ganharam seus jogos nesta quarta-feira, na abertura do torneio de exibição em Melbourne. A disputa serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começa na segunda. Número 1 do mundo, o suíço Roger Federer está embalado após conquistar o título do Torneio do Catar, no domingo. Mas teve trabalho para derrotar o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/4. Seu próximo adversário no torneio será o britânico Tim Henman, que eliminou o também argentino David Nalbandian por 6/1 e 7/5. A outra semifinal terá o duelo de dois norte-americanos. Andre Agassi se classificou ao ganhar do chileno Nicolas Massu por 6/1 e 7/6 (7/4). E jogará contra Andy Roddick, que venceu o croata Ivan Ljubicic por 6/1 e 6/4.