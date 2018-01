Federer segue tranqüilo na liderança Com o tricampeonato em Wimbledon, o suíço Roger Federer segue tranqüilo na liderança do ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Agora com 6.980 pontos, Federer tem quase o dobro de pontos do segundo colocado, o australiano Lleyton Hewitt, que está com 3.840 pontos. O terceiro colocado é o espanhol Rafael Nadal, que ganhou o título em Roland Garros, mas eliminado na segunda rodada na Inglaterra. Com 3.635 pontos, Nadal é seguido de perto pelo norte-americano Andy Roddick, vice-campeão de Wimbledon, com 3.590 pontos. O melhor brasileiro continua sendo o paulista Ricardo Mello, que subiu duas posições (do 54º para o 52º lugar, com 694 pontos) e conseguiu sua melhor posição no ranking da carreira. Flávio Saretta, com 373 pontos, está na 116ª colocação. Gustavo Kuerten está em 214º lugar, com 185 pontos. Veja como está o ranking de entradas da ATP: 1º - Roger Federer (SUI) - 6.980 pontos 2º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.840 3º - Rafael Nadal (ESP) - 3.635 4º - Andy Roddick (EUA) - 3.590 5º - Marat Safin (RUS) - 3.265 6º - Andre Agassi (EUA) - 2.275 7º - Nikolay Davidenko (RUS) - 2.115 8º - Guillermo Cañas (ARG) - 2.070 9º - Thomas Johansson (SUE) - 1.688 10º - David Nalbandian (ARG) - 1.635 52º - Ricardo Mello (BRA) - 694 116º - Flávio Saretta (BRA) - 373 214º - Gustavo Kuerten (BRA) - 185