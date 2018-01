Federer: só talento não é suficiente Genebra - Roger Federer, o tenista número 1 do mundo, avisa: vai continuar sua série de conquistas e não prevê um final à curto prazo para sua carreira. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, o suíço reconheceu que nem sempre foi o melhor em sua categoria, admitiu que foi obrigado a mudar de atitude para começar a ganhar e não garante que chegará à idade de André Agassi, 35 anos, com o nível de jogo do americano. ?Minha motivação está no ponto mais alto. Estou em uma situação com que todos sonham.? Federer, que se prepara para defender a Suíça diante da Inglaterra neste fim de semana pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, interrompeu a maratona de treinamentos e de eventos para falar com a Agência Estado. Mas nem o fenômeno do tênis escapou de uma gafe ao explicar que não tem contato freqüente com o brasileiro Gustavo Kuerten por não saber falar ?espanhol?. Agência Estado - Hoje você é o tenista número 1 do mundo. Mas, ao contrário de outros fenômenos do esporte, não despontou nas categorias inferiores já como uma estrela. O que aconteceu? Roger Federer - Na Suíça, sempre fui o melhor. Ganhei todos os torneios nacionais sub-12, sub-14 e sub-16. Tudo, tudo. Internacionalmente, no entanto, enfrentei algumas dificuldades, especialmente até a idade de 16 anos. Não conseguia ganhar torneios. AE - Por quê? Federer - Acho que, simplesmente, eu não era suficientemente bom. Tinha muitas fraquezas mentais e fisicamente não era forte. Mas veio o momento em que comecei a crescer e a ganhar força. Nessa fase, comecei a ganhar mais partidas, o que foi um grande passo para mim psicologicamente. Comecei a competir sabendo que poderia ganhar. Depois disso, só evoluí. AE - Você imaginou chegar à situação em que se encontra hoje, de líder do ranking mundial? Federer - Nunca nem sonhei com isso. Nem nunca havia pensado que seria possível. As pessoas sempre disseram que eu tinha muito talento. Mas talento leva apenas a uma certa posição na classificação. O talento pode até levar alguém longe, mas não é suficiente. Percebi a tempo que tinha de mudar minha atitude se quisesse ser o melhor. E foi isso que fiz. AE - Muitos analistas afirmam que você tem potencial para se tornar o melhor tenistas de todos os tempos. O que será preciso fazer para conquistar esse posto? Federer - As pessoas me dizem isso, mas é muito difícil aceitar que posso ser o melhor. Preciso me desenvolver em muitos aspectos ainda e a forma física precisa ser mantida em um nível muito elevado. Para ser o melhor, preciso me manter mentalmente faminto por vitórias e isso por anos e anos. Essa pode ser uma situação difícil para qualquer atleta. AE - Então, quem seriam os melhores na sua opinião? Federer - Para mim, nunca saberemos quem foi o melhor. Há o período do amadorismo no tênis, o que torna mais difícil fazer comparações. Mas acho que o grupo dos melhores inclui Rod Laver, Bjorng Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl e Pete Sampras. AE - Seu objetivo é bater o recorde de Sampras em conquistas de títulos dos torneios do Grand Slam? Federer - Esse não é um objetivo para mim. Não compartilho do pensamento de alguns de que são apenas os torneios do Grand Slam que contam na carreira de um tenista. Para mim, todos os torneios contam. AE - Para sua carreira ser completa, você precisaria ganhar Roland Garros. Isso é algo que dá motivação para continuar evoluindo, especialmente no saibro, que não é sua especialidade? Federer - Obviamente, se conquistar o Aberto da França terei completado o Grand Slam, o que seria genial. Mas há muito a conquistar ainda. Minha motivação está em seu ponto mais alto. Estou em uma situação com que todos sonham. Nunca pensei que poderia chegar a essa posição, mas agora estou aqui e estou convencido de que preciso continuar jogando meu tênis a 100% e em todos os torneios. Há competições que ainda não ganhei e quero ganhar, mas também quero voltar a vencer torneios que já conquistei porque trouxeram momentos fantásticos para mim. AE - Na final do último Aberto dos Estados Unidos você enfrentou André Agassi. Acha que poderá jogar no nível de Agassi quando tiver a idade dele, 35 anos? Federer - Bem, Agassi deixou minha geração em uma situação difícil. Achávamos que poderíamos nos aposentar com 32 anos, mas ele já tem 35 e continua chegando às finais. Está mudando os parâmetros do tênis. Vamos ver como estarei quando chegar à idade dele. O certo é que continuarei a jogar por vitórias por um bom tempo ainda. AE - Gustavo Kuerten, por seu lado, parece que não conseguirá chegar a essa idade com seu melhor tênis? Federer - É uma pena que ele tenha tido tantas contusões. É um dos melhores sujeitos do tênis mundial e gosto muito dele. Mas, infelizmente, não nos falamos muito. Ele não fala muito bem inglês e eu não falo nada de espanhol.