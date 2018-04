Federer sobrevive a susto; Nadal avança com facilidade em Doha O tenista número 1 do mundo, Roger Federer, precisou jogar três sets para alcançar a semifinal do Aberto do Catar, em Doha, nesta quinta-feira, enquanto o número 2 do ranking Rafael Nadal teve um caminho mais fácil, após a desistência de seu adversário.