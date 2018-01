Federer sofre, mas bate Andreas Seppi em dois tie-breaks Número um do mundo, o tenista suíço Roger Federer sofreu nesta terça-feira para eliminar o italiano Andreas Seppi, 101.º da ATP, em sua estréia no Masters Series de Montecarlo. Federer precisou disputar dois tie-breaks para fazer 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6) em 1h48 de duelo. Foi a primeira vez que o suíço enfrentou Seppi na carreira. Em busca de sua 48.ª taça, Federer enfrentará nas oitavas-de-final o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que derrotou o russo Mikhail Youzhny por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. É a primeira vez que eles se enfrentarão no saibro - em 2003, Federer bateu Lee na grama, em Wimbledon. Ainda pela primeira rodada, o francês Richard Gasquet precisou de 3h20 para derrotar o espanhol Fernando Verdasco por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (12/14) e 7/6 (7/3). Já David Ferrer vingou os espanhóis e bateu o francês Gilles Simon por 2 a 0, com 6/3 e 6/1, em pouco mais de uma hora de jogo. Safin e Murray fora A surpresa do dia foi a eliminação do russo Marat Safin, que perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (8-6) e 6/4, para o belga Kristof Vliegen, que será o próximo adversário do espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo. O escocês Andy Murray, com uma lesão nas costas, abandonou a chave principal. Oitavo pré-classificado, ele se machucou durante uma partida de duplas, com seu irmão Jamie. Seu substituído será o espanhol Guillermo García López, que enfrentará o francês Marc Gicquel. Outros resultados desta terça-feira: Sergio Roitman (ARG) venceu Juergen Melzer (AUT) - 3/6, 6/1 e 6/4 Nicolas Massu (CHI) venceu Filippo Volandri (ITA) - 4/6, 7/5 e 6/3 Philipp Kohlschreiber (ALE) venceu Andrei Pavel (ROM) - 6/2, 5/7 e 6/4 Dominik Hrbaty (ESL) venceu Albert Portas (ESP) 7/6 (7/3) e 7/5 Benjamin Becker (ALE) venceu Thomas Johansson (SUE) - 7/6 (7/4) e 6/2 Tomas Berdych (CHE) venceu Nicolas Almagro (ESP) - 5/0 (Almagro se retirou por lesão) Guillermo García López (ESP) venceu Marc Gicquel (FRA) por 6/4, 1/6 e 6/3. Atualizado às 20h09