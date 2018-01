Federer sofre, mas vence em Paris Num jogo extremamente difícil, que teve 2h25 minutos de duração, o tenista suíço Roger Federer derrotou o o holandês Martin Verkerk por dois sets a um, de virada, e se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Paris. As parciais da partida foram de 6-7 (3), 7-6 (12) e 7-6 (6). Na próxima rodada, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o britânico Tim Henman, que entram em quadra dentro de mais alguns instantes.