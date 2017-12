Federer sofre mas vence em Roterdã O tenista suíço Roger Federer teve muitas dificuldades, mas derrotou o romeno Andrei Pavel por dois sets a zero, em partida das oitavas-de-final do Torneio de Roterdã. Cabeça-de-chave número 1, Federer venceu com parciais de 7-6 (7-2) e 7-5. Outros favoritos também venceram hoje. O australiano Lleyton Hewitt se classificou para a terceira rodada ao derrotar o sueco Thomas Johansson por dois sets a zero. Mas ao contrário da estréia, quando passou sem problemas pelo chileno Fernando Gonzalez, desta vez Hewitt teve problemas. Depois de muito lutar, venceu a partida após dois tie-breaks: 7-6 (6) e 7- 6 (3). O inglês Tim Henman também avançou ao vencer o checo Tomas Cakl, com parciais de 6-2 e 6-4 e o finlandês Jarkko Nieminen eliminou o espanhol Albert Costa: 6-2 e 6-1. Em um jogo muito equilibrado, o bielo-russo Max Mirnyi derrotou o russo Nikolay Davydenko: 7-6 (7-3) e 7-6 (7-1).