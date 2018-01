Federer sofre para ganhar em Dubai Número 1 do mundo, o tenista suíço Roger Federer teve dificuldades para vencer em sua estréia no Torneio de Dubai (Emirados Árabes), que distribui prêmios de cerca de US$ 1 milhão. Ele enfrentou o checo Ivo Minar nesta quarta-feira e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/5). Em outro jogo disputado nesta quarta-feira em Dubai, o croata Ivan Ljubicic derrotou o francês Jean-Rene Lisnard por duplo 6/1. E, já pela segunda rodada do torneio, o russo Nikolay Davydenko eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty também por 2 a 0, com 7/5 e 6/3.