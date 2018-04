Federer sua para vencer Sampras no segundo jogo exibição

Desta vez foi mais complicado, mas o número 1 do mundo, Roger Federer, voltou a vencer o aposentado Pete Sampras por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8-6), 7/6 (7-5), na manhã desta quinta-feira, na segunda de três partidas amistosas entre os dois tenistas, pela Ásia. Esta partida foi disputada em Kuala Lumpur. Tendo como principal atrativo o show, os dois tenistas brincaram, mas não deixaram de lado a competitividade, com ótimos lances, arrancando aplausos da torcida presente. Mais esperto, Sampras mostrou um pouco de sua velha forma, fazendo com que Roger Federer suasse em quadra para vencer o jogo. Pete Sampras é o maior vencedor de torneios Grand Slam, com 14, enquanto Federer ativo no circuito da ATP, tem 12, e está perto de quebrar o recorde do ex-tenista norte-americano, que abandonou a carreira há cinco anos. A última partida entre os dois acontece neste sábado, na cidade de Macau, na China.