Federer supera Karlovic e avança às quartas em Roma

O suíço Roger Federer avançou nesta quinta-feira às quartas-de-final do Masters Series de Roma, disputado em quadra de saibro. Diante do croata Ivo Karlovic, de 2,08m de altura, o número 1 do mundo teve dificuldades no primeiro set, mas controlou o segundo e fechou a partida com 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h33. Veja também: Djokovic vence Andreev e enfrenta Almagro em Roma Com o resultado, Federer já supera seu desempenho na edição de 2007 no torneio, quando caiu nas oitavas-de-final. O adversário na próxima fase será o checo Radek Stepanek, que bateu o peruano Luis Horna. Em cinco confrontos contra o número 1 do mundo, Stepanek conseguiu uma única vitória, justamente na Suíça, no torneio de Gstaad, em 2002. Em Roma, os dois já se enfrentaram uma vez, pela segunda rodada, em 2006, com vitória fácil de Federer por 2 a 0, com 6/1 e 6/4.