Federer supera má estréia e bate coreano em Montecarlo Recuperado da estréia difícil contra o italiano Andreas Seppi, Roger Federer, nesta quinta-feira, precisou apenas de pouco mais de uma hora para vencer o sul-coreano Hyung-Taik Lee, garantindo vaga nas quartas-de-final do Maasters Series de Montecarlo. O tenista número um do mundo aplicou um 6/4 e 6/3 e enfrentará o espanhol David Ferrer. O começo da partida lembrou a estréia nervosa do Suíço no torneio. Tanto que o asiático foi o primeiro a conseguir uma quebra sobre Federer. Mas o suíço logo reagiu e mostrou porque lidera o ranking da ATP há 168 semanas. Graças a bons golpes, quebrou o serviço de Lee no 10.º game e fechou o primeiro set. No segundo set Federer já tinha engrenado seu melhor tênis, e mesmo sem se esforçar muito, quebrou o saque do sul-coreano duas vezes e depois só administrou a vantagem e fechou a partida após um erro do seu adversário. Em um jogo duríssimo, o espanhol David Ferrer derrotou a sensação do circuito da ATP de 2007, o sérvio Novak Djkovovic, sexto cabeça-de-chave, por 7/5 e 6/4. O espanhol, 12º pré-classificado, precisou virar os dois sets. No primeiro, Djokovic chegou a liderar por 5/2 e teve a oportunidade de sacar para largar na frente da partida, porém o espanhol lutou muito e ganhou cinco games consecutivos. A história se repetiu no segundo set. O sérvio abriu 2/0, mas voltou a falhar e deu a chance que Ferrer precisava. Mas o retrospecto não é nada bom para o espanhol diante de Federer. Ele perdeu todos os cinco jogos que realizou contra o suíço. Além de nunca ter vencido um set sequer contra o número um do mundo. Os dois já se enfrentaram em Montecarlo. No ano passado, justamente nas quartas-de-final, quando Federer venceu por um tranqüilo 6/1 e 6/3. Soderling enfrenta Berdych nas quartas O sueco Robin Soderling chegou pela primeira vez às quartas-de-final de Monte Carlo ao superou o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Ele enfrentará o 10º cabeça-de-chave do torneio, Tomas Berdych. O checo surpreendeu Tommy Robredo, quinto colocado no ranking da ATP, e bateu o espanhol por 1/6, 6/3 e 6/2. Este será o quarto encontro entre Soderling e o Berdych, e o primeiro no saibro. Nas duas últimas partidas, o sueco saiu vitorioso. Ambas aconteceram no ano passado. A primeira foi no Masters Series de Cincinnati e a segunda em Estocolmo. Já o checo levou a melhor há dois anos, no torneio de Roterdã.