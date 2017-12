Federer: talento e futuro nas quadras A boa campanha do suíço Roger Federer na Masters Cup de Houston, comprova que é o jogador mais talentoso do momento e o tenista do futuro no exigente circuito internacional. Poucos sabem jogar como ele nos vários tipos de superfície. Tem títulos no saibro e na grama, vai do mais lento piso ao mais rápido, sem perder a qualidade de seu jogo e sempre reserva um golpe genial, meio mágico, resultado de sua invejavel e refinada técnica. Aos 22 anos, Roger Federer revelou sua melhor campanha em 2003. Só nos primeiros seis meses do ano, havia vencido quatro títulos: Marselha (quadra dura), Dubai (dura), Munique (saibro) e Halle (grama), antes de chegar a Londres e erguer o seu primeiro troféu de Grand Slam, em Wimbledon. Completou o ano com o campeonato de Viena, no carpete, e chegou a duas finais de saibro no Masters Series de Roma e do ATP Tour de Gastad, que foi disputado apenas uma semana depois de Wimbledon, com Federer chegando a final sem perder um set e caindo apenas na decisão para Jiri Novak. Esta versatilidade de Federer de, por exemplo, deixar a grama e na semana seguinte já estar vencendo também no saibro é que o faz um jogador especial nos dias de hoje. Além disso, revela um conjunto de bons golpes, capaz de adequar cada um às condições do jogo e do piso. Redescobriu o slice, uma bola que chegou a estar desacreditada por acharem ser muito defensiva. Mas nas mãos do suíço, este efeito de cima para baixo é executado com tanta maestria que incomoda, atrapalha e deixa adversários meio tontos, sem saber o que fazer com a chegada de uma bolinha traiçoeira, cheia de efeitos e quase morrendo ao tocar o solo. Sabe também alternar estas jogadas de "classe" com golpes mais violentos, tanto de esquerda como direita e, especialmente, nesta Masters Cup, revelou um saque arrasador, sem a potência de um Andy Roddick, mas capaz de causar estragos, ou mesmo abrir as portas para seus voleios, sempre bem colocados e precisos. Por tudo isso, Federer certamente estará entre os líderes na temporada de 2004, repetindo os feitos deste ano e, muito provavelmente, ganhando ainda mais troféus, deixando a torcida satisfeita com sua técnica e todos encantados com sua simpatia. É um tenista atencioso, mantendo a simplicidade, mesmo com o sucesso.