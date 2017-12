Federer: talento para um longo reinado O bicampeonato de Roger Federer no Masters Cup de Houston, com vitória sobre o australiano Lleyton Hewitt por 6/3 e 6/2 na final, serviu para coroar uma temporada brilhante. O tenista suíço ganhou três dos quatro torneios do Grand Slam e, dominando completamente o circuito mundial, já pode ser considerado o sucessor do norte-americano Pete Sampras. Federer é um tenista completo. Sua técnica é refinada e não depende de apenas um ou dois golpes, como a força do saque ou a eficiência do voleio. O suíço possui um número incrível de opções, além do fato de não mostrar pontos vulneráveis. Além de todos estes seus recursos, o que poderá levá-lo a expandir seu reinado é a versatilidade. Federer já mostrou que pode ganhar em qualquer tipo de piso: na grama, no cimento, no carpete e no saibro. Com apenas 23 anos, sendo seis de profissionalismo, Federer já estabeleceu recordes, revelando números incríveis para seu tempo de atividade. Em Houston, completou 13 vitórias seguidas em finais. Superou assim a marca de nomes como Bjorn Borg e John McEnroe, com 12. É desde Ivan Lendl, em 1986 e 87, o primeiro jogador a vencer dois Masters seguidos, sem perder um jogo sequer. Por mais esta façanha, acumulou em Houston um prêmio de US$ 1,520 milhão. No ano, soma US$ 6,35 milhões e só fica atrás de Sampras, que em 1997 ganhou US$ 6,5 milhões. Com os troféus do Aberto da Austrália, de Wimbledon e do US Open, Federer ainda igualou-se a Rod Laver, Jimmy Connors e Mats Wilander, jogadores que venceram três torneios de Grand Slam numa mesma temporada. Estas campanhas garantiram um retrospecto invejável: em 80 jogos em 2004, ganhou 74. "Tive uma temporada incrível", admitiu Federer após a conquista em Houston. "Posso agora sair de férias com a certeza do dever cumprido." Para o próximo ano, Federer promete novas conquistas, com algumas prioridades. "Quero defender o título de Wimbledon - que seria o terceiro consecutivo - e manter a liderança do ranking mundial", avisou.