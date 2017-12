Federer tem chave difícil na busca do penta em Wimbledon

Em busca do pentacampeonato de Wimbledon, o suíço Roger Federer terá adversários fortes para chegar a mais um título. Segundo o sorteio da chave realizado nesta sexta-feira, no All England Club, em Londres, o número um do mundo poderá ter uma estréia relativamente tranqüila diante do número 85 da ATP, o russo Teimura Gabashivili, mas depois pode cruzar com nomes como Marat Safin, James Blake, Andy Roddick, Fernando Gonzalez e Ivan Ljubicic. Já Rafael Nadal, tricampeão de Roland Garros e finalista no ano passado em Wimbledon, estréia com um especialista em quadras rápidas, como a grama londrina. Pega o norte-americano Mardy Fish e no lado do espanhol no quadro estão Novak Djokovic, Guillermo Cañas e Nikolay Davydenko. No feminino, Justine Henin, a número um do mundo, estréia com a argentina vinda do qualifying Jorgeline Cravero e tem no seu lado da chave adversárias como Serena Williams e Jelena Jankovic. Maria Sharapova joga com a chinesa Yung-Jan Chan e pode cruzar com a atual campeã, Amelie Mauresmo, Venus Williams e até mesmo a sérvia Ana Ivanovic que a venceu recentemente em Roland Garros. A dupla brasileira André Sá e Marcelo Mello estréiam com os franceses Julien Bennetau e Nicolas Mahut. Wimbledon começa na segunda-feira.