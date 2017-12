Federer tem estréia fácil atrás de recorde em Wimbledon

O suíço Roger Federer começou muito bem a sua caminhada para igualar a marca de cinco títulos consecutivos em Wimbledon do lendário Bjorn Borg (pentacampeão do único Grand Slam disputado na grama entre 1976 e 1980). Nesta segunda-feira, o tenista número um do mundo passou sem problemas pelo russo Teimuraz Gabashvili por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. No primeiro set, Federer jogou solto, teve três chances de superar o serviço do russo, mas só quebrou o saque na quarta tentativa, quando abriu 4 a 1. Aí foi só segurar a vantagem até fechar em 6 a 3. Já no set seguinte, o suíço conseguiu duas quebras logo de cara e teve muita facilidade contra um indefeso Gabashvili. E o mesmo aconteceu no set decisivo. Logo no primeiro game, Federer quebrou o saque do russo e segurou a vantagem levando a partida no ritmo que quis. Com a vitória, Federer agora amplia seu recorde de vitórias consecutivas na grama para 49. É a maior seqüência da história nesse tipo de piso. Sua última derrota foi em 2002, na primeira rodada de Wimbledon. Desde então, o suíço conquistou tetracampeonatos em Wimbledon e no ATP de Halle (Alemanha). O próximo adversário do suíço em Wimbledon sairá do confronto entre o argentino Juan Martín del Potro e o italiano Davide Sanguinetti. Record O último que chegou perto do sueco Borg foi o norte-americano Pete Sampras, maior vencedor de Wimbledon, ao lado do britânico William Renshaw, com sete títulos cada. Sampras venceu quatro seguidos, de 1997 a 2000, mas foi eliminado nas quartas-de-final em 2001, quando perdeu exatamente para Federer.