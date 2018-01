Federer vai à 3ª rodada na Tailândia Ao contrário da estréia, quando passou pelo brasileiro Marcos Daniel com muita dificuldade, o tenista suíço Roger Federer não teve problemas na segunda rodada rodada do Torneio da Tailândia. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo venceu o alemão Denis Gremelmayr por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-2. Jogando em casa, com o apoio da torcida, Paradorn Srichaphan também avançou à terceira rodada, ao derrotar o espanhol Guillermo Garcia-Lopez (7-5 e 6-4). O finlandês Jarkko Nieminen, por sua vez, bateu o russo Dmitry Tursunov por , 7-6 (2) e 6-4 e o britânico Andy Murray venceu o sueco Robin Soderling: 7-6 (3), 7-6 (5). O torneio da Tailândia divide U$ 550 mil em prêmios.