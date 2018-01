Federer vai à final do torneio de Viena O suiço Roger Federer chegou hoje à final do torneio de tênis de Viena, ao vencer o russo Max Mirnyi, por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Terceiro do mundo, Federer pode conquistar seu sexto torneio em 2003, se vencer a final deste domingo. Seu adversário está entre o espanhol Carlos Moyá e o inglês Tim Henman, que estão disputando a outra semifinal.