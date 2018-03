Federer vai à semifinal em Roma O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Master Series de Roma, ao derrotar o italiano Filippo Volandri por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 4, Federer teve dificuldade, mas venceu com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2. Na semifinal, Federer vai enrfentar o vencedor do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o alemão Rainer Schuettler, que jogam ainda hoje.