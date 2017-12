Federer vai às quartas em Paris-Bercy O suíço Roger Federer garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Paris-Bercy, ao derrotar o alemão Tommy Haas por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 7/6 (7-2). Na próxima rodada, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o russo Yevgueni Kafelnikov, que estão em quadra neste momento. Com a vitória de hoje, Federer ficou perto de garantir também sua vaga no Master de Xangai - torneio que reúne os oito melhores do ano. Haas, ao contrário, perdeu todas as suas chances de participar do torneio, marcado para o período de 11 a 17 de novembro. Três tenistas já estão garantidos em Xangai: Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Marat Safin.