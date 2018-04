Federer vai rever Cuevas e Nadal enfrentará turco em Roma Roger Federer e Rafael Nadal conheceram nesta segunda-feira seus adversários de estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. O suíço fará sua primeira partida na chave contra o uruguaio Pablo Cuevas, seu adversário na final do ATP 250 de Istambul, há uma semana. Federer venceu e foi campeão no primeiro duelo entre os dois tenistas.