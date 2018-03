Federer vence 1º set, mas estreia em Indian Wells é paralisada por causa da chuva

A estreia do suíço Roger Federer no Masters 1000 de Indian Wells precisou ser interrompida na madrugada deste domingo por conta da chuva. O número 1 do mundo teve tempo de vencer o primeiro set sobre o argentino Federico Delbonis por 6/3 e o duelo foi paralisado no segundo set, quando estava em 2/2.

+ Wozniacki vence fácil espanhol na estreia em Indian Wells

+ Mais notícias de tênis

A previsão é que os tenistas voltem à quadra às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no terceiro jogo da quadra central. Também foram adiados por conta da chuva os jogos da alemã Angelique Kerber com a russa Ekateria Makarova - a russa venceu o set inicial por 6/3. E também não deu nem para começar o confronto entre a norte-americana Sloane Stephens e a bielorrussa Victoria Azarenka.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O duelo do Federer quase nem começou. Isso porque uma garoa começou cair enquanto os tenistas aqueciam. Mas parou após dez minutos e os atletas voltaram à quadra. O suíço conseguiu rapidamente sair em vantagem. No segundo set, a partida seguia equilibrada, sem quebras. Quem vencer desse confronto, enfrentará na segunda-feira o sérvio Filip Krajinovic, atual 28º do ranking.

O sérvio derrotou o norte-americano Mitchell Krueger, que veio do qualifying, por duplo 6/2. A noite de sábado também definiu um duelo francês na segunda fase. Jeremy Chardy bateu o italiano Fabio Fognini, campeão do Brasil Open, por 4/6, 7/6 (7-2) e 6/4, e avançou. Ele agora enfrentará o e compatriota Adrian Mannarino, que superou o canadense Peter Polansky por 6/1 e 6/4.