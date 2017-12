Federer vence a segunda em Xangai O tenista suíço Roger Federer teve mais dificuldades do que imaginava, mas venceu o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo vermelho da Masters Cup - o torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Xangai, na China. Federer começou confiante e venceu o primeiro set sem problemas por 6/3. No segundo, no entanto, o croata reagiu e venceu com surpreendente facilidade: 2/6. O jogo continuou equilibrado e a terceira série só foi decidida no tie-break, com 7-6 (7/4) para o suíço. Federer conquista assim sua segunda vitória no torneio, já que na estréia passou pelo argentino David Nalbandian. Com esse desempenho, o suíço praticamente garante sua passagem às semifinais do torneio, no sábado. ?Entrei em quadra basicamente com uma perna só?, disse Federer, que chegou a pedir por atendimento médico no início do terceiro set por causa de dores no tornozelo direito. ?Essa lesão no tornozelo é provavelmente a mais grave que já tive?. Apesar das dores, Federer movimentou-se bem e venceu um jogo chave. Está especialmente motivado com a busca de recordes. ?É fantástico estar conseguindo jogar bem em Xangai. Para mim é como um Grand Slam?. Na próxima rodada, Federer enfrenta o argentino Guillermo Coria, que ainda hoje encara o seu compatriota David Nalbandian. Coria precisa vencer se quiser se manter com chances de classificação. Apesar da derrota de hoje, Ljubicic não está eliminado. Na próxima rodada ele enfrenta Nalbandian, mas só continua no torneio se vencer.