Federer vence Agassi e vai à final O suiço Roger Federer com certeza está iniciando um dos maiores domínios da história do tênis. Atual número um do ranking mundial vai disputar neste domingo a final do Master Séries de Miami diante da revelação espanhola Rafael Nadal. O mais impressionante na carreira de Federer é que além dos bons resultados, parece não fazer qualquer esforço para superar seus adversários. Depois da vitória sobre André Agassi, por 6/4 e 6/3, Roger Federer entra para sua 17ª final. Por curiosidade a última vez que o tenista suiço perdeu uma decisão de campeonato foi justamente em sua casa. Ele disputou o título diante do checo Jiri Novak em Gssatad. Mas tem de se considerar que nessa partida, em 2003, Federer vinha de sua primeira grande conquista no tênis internacional, que foi o torneio de Wimbledon. A decisão do título do Master de Miami será em melhor de cinco sets e o campeão levará pouco mais de US$ 530 mil.