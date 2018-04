Federer vence Agassi e vai à semifinal Faça chuva, faça sol, pouco ou muito vento, Roger Federer é ainda o jogador a ser batido. Mesmo em condições climáticas nada favoráveis em Flushing Meadows, num jogo em que chegou a ser interrompido pela chuva e só foi concluido nesta quinta -feira num dia de fortes ventos, o tenista suíço não deixou dúvidas de ser o número 1 do mundo e venceu Andre Agassi por 3 a 2, parciais de 6/3, 2/6, 7/5, 3/6 e 6/3. Seu próximo adversário será o inglês Tim Henman, que superou o eslovaco Domink Hrbaty por 6/1, 7/5, 5/7 e 6/2, enquanto o australiano Lleyton Hewitt, com grande força - não perdeu um set sequer até agora - , chega a sua primeira semifinal de US Open, depois de liquidar o alemão Tommy Haas por 6/2, 6/2 e 6/2. "O vento atrapalhou os dois tenistas", disse Federer com simpatia. "Não estava mesmo nada fácil jogar e tive de mudar um pouco minha tática para vencer o jogo." Na verdade, Federer não pôde arriscar tanto quanto gosta. Deixou, como ele disse na coletiva, de buscar a linha para fazer um jogo mais seguro, evitando que o vento provocasse erros. Mesmo em condições difíceis, o tenista suíço não deixou de mostrar sua maestria. Desde à noite de quarta-feira, quando a partida começou e Federer colocou-se em vantagem de 2 a 1, revelou jogadas sensacionais e o colocam em condições de lutar pelo título. FEMININO - No lado feminino, esta sexta-feira será destinada as semifinais. Duas russas e duas norte-americanas disputam vaga na final. Na primeira partida, Lindsay Davenport enfrenta Svetlana Kuznetsova, e depois Jennifer Capriati joga com Elena Dementieva. A dec isão do título das mulheres será sábado às 20 horas (21 horas de Brasília). E dois dias depois de perder para Capriati em jogo tumultuado com diversos erros da juiza da cadeira, a portuguesa Mariana Alves, surgiram novos pedidos de desculpas para Serena Williams, a maior prejudicada. Os dirigentes garatem que estão estudando a possibilidade de usar recursos, como videos, para evitar erros tão grandes como os que aconteceram em Flushing Meadows este ano.