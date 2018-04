Federer vence, avança e mira recorde em Roland Garros

Com o novo triunfo, o atual terceiro colocado do ranking mundial também ficou próximo de igualar o recorde de vitórias da história do Grand Slam francês. Agora ele acumula 57 ao total e ficou apenas uma atrás do argentino Guillermo Vilas e do italiano Nicola Pietrangeli, maiores vencedores, com 58.

Na partida em que poderá igualar esta marca, Federer irá enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Gilles Simon e o norte-americano Sam Querrey, também programado para acontecer nesta sexta.

Para ir às oitavas de final, o recordista de títulos de Grand Slam começou o jogo desta sexta aproveitando as duas chances que teve de quebrar o saque de Benneteau e, mesmo sofrendo uma quebra, fechou o primeiro set em 6/3.

No segundo set, Federer também não vacilou ao converter o único break point cedido pelo francês, que não aproveitou a única oportunidade de quebra oferecida pelo suíço. Desta forma, o campeão de Roland Garros de 2009 fechou em 6/4.

Já na derradeira parcial, equilibrada como as duas anteriores, Federer não teve o seu saque ameaçado nenhuma vez e, eficiente, voltou a converter um único break point para abrir vantagem e depois caminhar até a vitória por 7/5.

FERRER TAMBÉM AVANÇA - Se Federer deu mais um passo importante em Roland Garros, o espanhol David Ferrer justificou a sua condição de quarto cabeça de chave nesta sexta-feira para também ir às oitavas de final. Ele avançou ao derrotar o seu compatriota Feliciano López por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4.

Desta forma, Ferrer se credenciou para encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o sul-africano Kevin Anderson e o canadense Milos Raonic, também prevista para ser encerrar nesta sexta.

Em outros dois jogos já encerrados nesta sexta, o sérvio Janko Tipsarevic e o suíço Stanislas Wawrinka, respectivos oitavo e nono cabeças de chave, se garantiram na terceira rodada. O primeiro deles levou a melhor em uma batalha de cinco sets com o espanhol Fernando Verdasco, batido com parciais de 7/6 (7/3), 6/1, 3/6, 5/7 e 8/6. Já Wawrinka despachou o argentino Horacio Zeballos por 6/2, 7/6 (7/2) e 6/4.

Já o norte-americano John Isner, 19.º cabeça de chave, levou a melhor nesta sexta-feira em duelo equilibrado com o seu compatriota Ryan Harrison ao vencê-lo de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/7 (7/9), 6/3, 6/1 e 8/6. Assim, o tenista dos Estados Unidos pegará o alemão Tommy Haas, 12.º pré-classificado, na terceira rodada.