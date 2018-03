Federer vence Cañas e avança no Masters de Roma Roger Federer assegurou um bom resultado contra seu carrasco Guillermo Cañas nesta terça-feira, passando para a terceira rodada do Masters Series de Roma com uma vitória por 6-3 e 6-3. Cañas entrou na partida como um dos poucos jogadores no circuito com retrospecto positivo contra o número um do mundo, mas o resultado desta terça igualou o duelo com três vitórias para cada. Federer teve um início confiante, quebrando o serviço de Cañas na metade do primeiro set e depois conseguindo dois aces e um drop shot para manter seu saque. O argentino chegou perto de quebrar o adversário no sexto game do segundo set, quando Federer teve sorte ao salvar um break point com uma subida até a rede. O suíço, derrotado nas finais do torneio em 2003 e 2006, não titubeou e quebrou o saque de Cañas duas vezes nos últimos três games. "O confronto foi difícil com Guillermo na segunda rodada. Tivemos conflitos difíceis no passado e eu sabia que seria difícil", disse Federer em uma coletiva de imprensa. "Eu joguei bem. Senti que estava na vibração certa como em Mônaco. Foi uma boa partida para começar a campanha em Roma e espero que possa progredir daqui em diante". Federer chegou à decisão do Masters de Monte Carlo em Mônaco no mês passado, perdendo para seu principal rival, o espanhol Rafael Nadal. O número um do mundo, 12 vezes campeão de torneios Grand Slam, disse que estava confiante em voltar a sua melhor forma depois que sofreu uma mononucleose e perdeu o título do Aberto da Austrália em um fraco início de temporada. "Estou de volta ao meu ritmo e sinto que estou jogo bem e que nada aconteceu", disse. "Os últimos dois meses foram difíceis." Nadal, que tenta seu quarto título consecutivo do Masters de Roma, enfrentará o campeão de 2001 Juan Carlos Ferrero em uma partida da segunda rodada na quarta-feira, depois que seu compatriota bateu o alemão Nicolas Kiefer por 6-7, 6-3, e 6-4.