Federer vence com facilidade e avança no ATP de Doha

O suíço Roger Federer precisou de apenas 57 minutos para vencer sua primeira partida oficial em 2010. Nesta terça-feira, no ATP de Doha, o número 1 do ranking mundial estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre o belga Christophe Rochus, com parciais de 6/1 e 6/2.

Federer aproveitou-se bem da força do saque e conseguiu 12 aces na partida, contra nenhum do rival. O suíço ganhou 78% dos pontos em que atuou com o primeiro serviço (contra 54% do adversário), e não cedeu quebras ao belga.

Na próxima fase, já pelas oitavas de final, Federer terá pela frente o russo Evgeny Korolev, que passou pelo argentino Martin Vassalo Arguello em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2.

Federer e Korolev já se enfrentaram duas vezes, ambas em 2009, sempre com vitória do suíço. No Aberto da Austrália, o número 1 venceu por 3 a 0 (6/2, 6/3 e 6/1) e na Basileia, por 2 a 0 (6/3 e 6/2).