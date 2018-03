Federer vence croata e avança às oitavas em Roland Garros

O suíço Roger Federer venceu com facilidade neste sábado o croata Mario Ancic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em partida válida pela terceira rodada pelo torneio Grand Slam de Roland Garros, em Paris (FRA). O número um do mundo no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) fechou o jogo realizado na quadra Philippe Chatrier em uma hora e 36 minutos. Agora, ele disputará as oitavas-de-final da competição. Na próxima rodada, Federer terá um teste diferente. Não vai enfrentar um especialista no saibro, como Rafael Nadal, mas sim um ‘maluco’, o francês Julien Benneteau, que sabe como poucos usar a torcida para tirar proveito do fato de jogar em casa. Foi assim, que derrotou o sueco Robin Soderling por 1/6, 7/6 (6), 6/0 e 6/1. Depois do jogo, Benneteau quase se transformou no primeiro tenista nudista da história. Para celebrar a vitória não só jogou a camisa para as arquibancadas, como também os sapatos, as munhequeiras e precisou conter o entusiasmo para não cometer um exagero. Atualizado às 15h43 para acréscimo de informações