Federer vence Davydenko e ainda pode ter vaga nas semifinais

O tenista suíço Roger Federer, atual número um do mundo, derrotou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Ele continua na disputa por uma das vagas para as semifinais da Masters Cup de Xangai, na China. Federer superou Davydenko nos dez confrontos entre os dois e precisou de apenas 1h27 para fechar o jogo sobre o quarto colocado no ranking de entradas. O suíço perdeu para o chileno Fernando González na estréia no Grupo Vermelho da Masters Cup e precisava de uma vitória nesta quarta para ter chances de ir para as semifinais. Na terça-feira, Federer recebeu das mãos do presidente da ATP, o sul-africano Etienne de Viliers, o troféu de número um do mundo por encerrar a temporada à frente dos rivais. Na partida desta quarta o suíço manteve a superioridade em todos os momentos e soube aproveitar as falhas do russo, que teve problemas para encaixar o seu saque e mostrou nervosismo no segundo set. Davydenko somou a segunda derrota e foi eliminado do torneio. O tenista perdeu na primeira rodada para o americano Andy Roddick, que será o próximo adversário de Federer.