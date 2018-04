Federer vence Davydenko e vai à semifinal na Austrália

O suíço Roger Federer se recuperou de um revés no primeiro set para se garantir na 23ª semifinal seguida de Grand Slam. Nesta quarta-feira, o líder do ranking da ATP derrotou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3, 6/0 e 7/5, em partida válida pelas quartas de final do Aberto da Austrália.

Federer ganhou suas 12 primeiras partidas contra Davydenko, mas estava sob pressão, já que havia perdido os dois últimos confrontos disputados com o russo no ATP Finals, em novembro de 2009, e no Torneio de Doha, neste mês.

Federer, que já venceu 15 Grand Slams na sua carreira, chegou a estar ameaçado na partida desta quarta-feira. Depois de perder o primeiro set, o suíço chegou a ter seu serviço quebrado na segunda parcial. Porém, venceu 13 games seguidos e assumiu o controle da partida.

Com o triunfo, Federer também garantiu a liderança do ranking da ATP na lista que será divulgada na próxima segunda-feira. Nas semifinais, o suíço vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o francês Jo-Wilfried Tsonga.