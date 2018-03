Federer vence e avança em Dubai O tenista suíço Roger Federer garantiu nesta quinta-feira sua vaga para a terceira rodada do Torneio de Dubai, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1, Federer venceu com parciais de 6-3 e 6-4. Outro que avançou no torneio foi o espanhol Feliciano Lopez. Ele derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber também em dois sets - 6-3 e 6-4. O croata Ivan Ljubicic surpreendeu e eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan ao vencer por 2 a 1, com parciais de 7-6 (8-6), 4-6 e 7-5.