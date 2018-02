Federer vence e é campeão em Halle O tenista suíço Roger Federer confirmou amplamente o seu favoritismo e conquistou neste domingo - pelo segundo ano consecutivo - o título do Torneio de Halle, na Alemanha. Cabeça-de-chave número 1, Federer derrotou o norte-americano Mardy Fish por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/3. O torneio de Halle, disputado na grama, é considerado um preparatório para Wimbledon - que começa no dia 21. Com muita facilidade, Federer - atual campeão em Wimbledon - precisou de apenas 57 minutos para vencer o jogo e chegar ao quinto título este ano. ?A maneira como eu joguei esta semana foi fantástica. Incrível?, disse Federer, que não perdeu nenhum set durante todo o torneio. Além disso, teve o serviço quebrado apenas duas vezes na competição.