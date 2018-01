Federer vence e é finalista em Halle O suíço Roger Federer prova a cada dia que é o melhor do mundo no tênis. Neste sábado, não encontrou dificuldades para bater o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (9/7) - e passou à grande final do Torneio de Halle, na Alemanha. Federer tenta o terceiro título da competição, que é disputada em quadras de grama e serve de preparação para o Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, previsto para começar no próximo dia 20.