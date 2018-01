Federer vence e é tricampeão em Halle O suíço Roger Federer conquistou neste domingo o tricampeonato do Torneio de Halle, na Alemanha. O número 1 do mundo derrotou o russo Marat Safin por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/4 - e levou o prêmio de ? 96 mil. O título de Federer é histórico, já que ele é o primeiro tenista a vencer o torneio alemão por três vezes consecutivas. Na carreira, o suíço tem agora 29 conquistas. De quebra, Federer mantém a invencibilidade de, agora, 29 partidas em quadras de grama. ?Estou confiante para algo bom neste ano. Me sinto ótimo. Meu 29º título e minha 29ª vitória na grama. Isto é perfeito?, comemorou o suíço.