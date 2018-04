Federer vence e fecha invicto a 1.ª fase do ATP Finals

LONDRES - Roger Federer fechou a primeira fase do ATP Finals com três vitórias em três partidas ao derrotar o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, nesta quinta-feira, em Londres. O suíço entrou em quadra já garantido na semifinal como líder do Grupo B da competição que reúne os melhores tenistas da temporada. E, desta vez, confirmou o seu favoritismo de forma mais discreta.

Na última terça-feira, o recordista de títulos de Grand Slam havia arrasado o espanhol Rafael Nadal com parciais de 6/3 e 6/0, depois de ter estreado com uma apertada vitória por 2 sets a 1 sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga. Nesta quinta, a última rodada do Grupo B será fechada com o duelo entre Nadal e Tsonga, que irão lutar pela última vaga da chave nas semifinais. Com três derrotas em três jogos, Fish está eliminado.

Federer agora aguarda pela definição do seu adversário na semifinal, que será o segundo colocado do Grupo A, cuja última rodada será disputada nesta sexta-feira com os confrontos entre os sérvios Novak Djokovic e Janko Tipsarevic e entre o espanhol David Ferrer e o checo Tomas Berdych.

A vitória desta quinta também deixou Federer mais próximo de retornar ao posto de tenista número 3 do mundo, hoje nas mãos do britânico Andy Murray, que, lesionado, desistiu de jogar o ATP Finals após cair diante de Ferrer na estreia. Para retomar essa posição, basta ao suíço vencer a semifinal na capital inglesa, que será realizada no sábado.

Nesta quinta, Federer iniciou o confronto diante de Fish de forma arrasadora. Com 85% de aproveitamento quando encaixou o seu primeiro saque, o suíço ainda aproveitou três de sete chances de quebrar o serviço do adversário na parcial para fazer 6/1. E o norte-americano ganhou seu único game no set ao quebrar uma vez o saque do suíço.

Mesmo tendo entrado em quadra já eliminado, Fish reagiu no segundo set. Após quebrar o saque de Federer no quarto game, abriu 3 a 1 e depois fez 4 a 1 com o serviço na mão. Em seguida, administrou a vantagem para vencer por 6 a 3. No terceiro set, porém, o suíço devolveu a quebra de saque e o mesmo placar de 6/3 para liquidar o confronto. Essa foi a sétima vitória do tenista em oito confrontos com o norte-americano.