Federer vence e respira aliviado O sorriso e a comemoração de punhos cerrados revelaram todo o alívio de Roger Federer por ter superado um dos obstáculos mais perigosos no seu caminho ao bicampeonato de Wimbledon. Enfrentou e venceu um dos saques mais poderosos do campeonato, o do croata Ivo Karlovic, e ao marcar 3 sets a 0, parcais de 6/3, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5), garantiu um lugar nas quartas-de-final. Seu próximo adversário sai do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o espanhol Carlos Moya. Uma das quartas-de-final já está definida. Terá o francês Sebastien Grosjean - eliminou Bom Ginepri por 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4) e o surpreendente alemão Florian Mayer, que superou o sueco Joachim Johansson por 6/3, 6/7 (7/5), 7/6 (7/5) e 6/4.