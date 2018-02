Federer vence e vai à 11ª final do ano O tenista suíço Roger Federer se classificou neste sábado para a final do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por dois sests a zero. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Federer venceu com parciais de 6-3 e 6-4 e garantiu presença em sua 11 final na temporada. O adversário de Federer na final será o britânico Andy Murray, que derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1 - parciais de 6-7 (3), 7-5 e 6-2.