Federer vence e vai à final do Masters Series de Montecarlo Número um do ranking da ATP, o tenista suíço Roger Federer derrotou neste sábado o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em jogo válido pelas semifinais do Masters Series de Monte Carlo, competição que é disputada em quadras de saibro. Federer precisou de apenas 1h17 para eliminar o espanhol. No entanto, o suíço esteve um pouco desconcentrado na partida, cometendo 26 erros não-forçados, contra apenas nove de Ferrero. Aliás, está foi a sétima vitória do melhor do mundo contra o rival em 10 confrontos. Em sua segunda decisão consecutiva em Montecarlo, Federer pegará na final o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo. Contra Nadal, Federer, que busca a 13.ª taça em Masters Series, leva desvantagem. São seis derrotas e apenas três vitórias. No ano passado, Federer perdeu o título de Montecarlo para Nadal por 3 sets a 2. Atualizado às 12h30