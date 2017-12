Federer vence e vai à terceira rodada O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer por 3 sets a 0. Cabeça-de-chave número 1, o suíço venceu com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6, em 2 horas e 31 minutos de duração. Na terceira rodada, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre Gustavo Kuerten e o belga Gilles Elseneer, que estão em quadra neste momento. Guga vai vencendo por 2 a 0.