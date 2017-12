Federer vence e vai às semifinais Roger Federer continua firme rumo ao seu quarto título de Masters Series na temporada 2005. Nesta sexta-feira à noite ele venceu o argentino Jose Acasuso por 6-4 e 6-3 e garantiu sua classificação para as semifinais do torneio americano, que está sendo disputado em Cincinnati. Agora, ele enfrenta neste sábado o americano Robert Ginepri, que surpreendentemente eliminou o russo Marat Safin, ao vencer o jogo por 6-2 e 6-3. A outra semifinal do torneio será entre Andy Roddick (que venceu o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, parciais de 2-6, 6-3 e 6-4) e o australiano Lleyton Hewitt (que bateu para o russo Nikolay Davydenko por 6-2 e 6-3.