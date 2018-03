Federer vence e vai enfrentar Coria O tenista suíço Roger Federer não encontrou dificuldades e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo ao derrotar nesta quinta-feira o espanhol Tommy Robredo com muita facilidade. O número 1 do mundo venceu o espanhol - que na rodada anterior havia vencido Gustavo Kuerten - com parciais de 6-2 e 6-3. Na próxima rodada, Federer terá uma parada dificílima pela frente. Vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, que também nesta quinta-feira passou fácil pelo croata Mario Ancic: 6-4 6-3. Os dois fizerama final do torneio no ano passado, com vitória do suíço. A rodada teve ainda a vitória do russo Nikolay Davydenko sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero (3-6, 6-2 e 6-1); do argentino Juan Ignacio Chela sobre o britânico Tim Henman (3-6, 6-4 e 6-2) e do francês Richard Gasquet sobre o eslovaco Dominik Hrbaty (6-1 e 6-2).