Federer vence e vai enfrentar Guga O tenista suiço Roger Federer garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Hamburgo, ao derrotar o romeno Adrian Voinea por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 7/5 e 6/4. Na próxima etapa, o suiço vai enfrentar Gustavo Kuerten, que na abertura da rodada desta quinta, venceu o argentino Guillermo Cañas. O australiano Lleyton Hewitt confirmou seu favoritismo e venceu checo Jiri Novak em dois sets: parciais de 6/4 e 6/3. Antes, o bielo-russo Max Mirnyi passou pelo argentino Mariano Zabaleta por dois a um: 6/3, 2/6 e 6/4.