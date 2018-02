Federer vence e vai pegar argentino O tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, confirmou seu favoritismo e se classificou na noite desta quianta-feira para as semifinais do Masters Series de Indian Wells. O suíço foi muito superior ao adversário e venceu com parciais de 6/4 e 6/1. Nas semifinais ele vai enfrentar o argentino Guillermo Cañas, que derrotou o britânico Tim Henman em dois sets. As parciais foram de 7-6 (1) e 7-5. FEMININO - Na chave feminina a norte-americana Lindsay Davenport derrotou a francesa Nathalie Dechy por 7-6 (7-2) e 6-0 e também garantiu vaga na semifinal. A russa Maria Sharapova, por sua vez, eliminou a francesa Mary Pierce: 6-4 e 6-3.