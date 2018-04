Federer vence espanhol na estreia em Roland Garros

PARIS - O suíço Roger Federer estreou com vitória em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro. Neste domingo, o número 3 do mundo conquistou o 55º triunfo da sua carreira no torneio parisiense ao superar o espanhol Pablo Carreno-Busta, que veio do qualifying e está em 166º lugar no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3, em apenas 1 hora e 20 minutos.

Em busca do seu segundo título em Roland Garros - o seu primeiro foi conquistado em 2009 -, Federer não sofreu diante do algoz do brasileiro João Souza no qualifying. O suíço teve 33 winners, contra apenas 12 de Carreno-Busta, e 19 erros não-forçados, 19 erros não-forçados, 10 a menos do que seu oponente.

Federer converteu os sete break points que obteve na partida. O suíço começou o duelo deste domingo em ritmo fulminante e abriu 5/0. Ele perdeu o seu saque em seguida, mas triunfou com facilidade por 6/2. O suíço manteve o ritmo forte no segundo set, quando fez 4/0 e fechou a parcial novamente por 6/2.

O terceiro set foi o mais disputado da partida. Federer abriu 2/0, viu o adversário espanhol fazer um duelo equilibrado, mas fechou a parcial em 6/3 e o jogo em 3 a 0 com uma quebra de serviço no nono game.

Em uma batalha de cinco sets contra um ex-número 1 do mundo, o francês Gilles Simon conseguiu se garantir na segunda rodada de Roland Garros após 3 horas e 19 minutos. O número 18 do mundo fez a alegria da torcida local ao derrotar o australiano Lleyton Hewitt, 86º colocado no ranking d ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 1/6, 6/4, 6/1 e 7/5.

No quinto set, Simon chegou a abrir 5/0, mas permitiu a reação de Hewitt, que chegou a empatar a parcial. Porém, o francês se recuperou e fechou a partida ao vencer o seu game de serviço e quebrar o saque do australiano. Na segunda rodada, Simon vai encarar o vencedor do jogo entre o francês Adrian Mannarino e o uruguaio Pablo Cuevas.

O canadense Milos Raonic também se classificou para a segunda rodada de Roland Garros. Neste domingo, o número 16 do mundo avançou ao derrotar o belga Xavier Malisse, 56º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/1, 4/6 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos. O próximo adversário de Raonic sairá do duelo entre o belga Steve Darcis, que veio do qualifying, e o francês Michael Llodra.

Já o sul-africano Kevin Anderson, número 25 do mundo, avançou em Roland Garros ao vencer o ucraniano Illya Marchenko, 120º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/4.